Helal olsun size

2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız göğsümüzü kabarttı. Masa tenisi tek erkeklerde 2016 Rio şampiyonu Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek bir kez daha altın madalyanın sahibi oldu. Öztürk, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstiklal Marşı'mızı aziz şehitlerimiz içim okutacağım" diye konuştu.



TARİHTE İLK KEZ

Yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz alarak Türkiye'ye bu branşta ilk madalyasını kazandırdı. Sümeyye Boyacı ise 4. oldu. Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz madalya aldı. Türkiye, Tokyo'da 11. madalyasını alarak, 10 madalya topladığı Londra 2012'yi geçti.