Aktüel haberler (19.05.20)

DEV EŞLEŞME START ALIYOR

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde A. Efes-Beşiktaş Icrypex eşleşmesinin ilk maçı bugün oynanıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk karşılaşması 21.00'de başlayacak. Serinin ikinci maçında iki ekip, 21 Mayıs Cuma günü aynı salonda 19.30'da karşılaşacak. Üç maç kazanan finale çıkacak.

GÜÇ TOPLUYOR

Eti'nin "Sen Gençsin, Güç Sensin" projesi kapsamında ana sponsoru olduğu Milli Yüzücü Sümeyye Boyacı, Madeira Avrupa Açık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor. 24 Ağustos'ta başlaması planlanan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndan önce son büyük etkinlikte başarılı sonuçlar almak istiyor.

'GİTMEYİN' TAVSİYESİ

A Milli Takım'ın EURO 2020'de gruptaki rakiplerinden Galler, maçlara seyircisinden yoksun çıkabilir. Birleşik Krallık, Galler vatandaşlarına maçların yapılacağı İtalya ve Azerbaycan'a gitmemeleri yönünde tavsiyede bulundu. Birleşik Krallık, sarı listedeki ülkelerden dönüşte negatif Kovid-19 testi ve 10 gün karantina uyguluyor.

VOLEYBOLA DEV DESTEK

Türkiye'nin Bitcoin platformu BtcTurk, Türkiye Voleybol Takımları'nın ana sponsoru oldu. CEO Özgür Güneri, "Spora desteği Türkiye'nin geleceğine destek olarak görüyoruz" dedi.

MERYEM BOZ İMZALADI

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, Aydın'dan Meryem Boz'u kadrosuna kattı. 2020 Olimpiyat elemelerinin MVP'si seçilen Boz, 'Mavi Şimşek' lakabıyla tanınıyor.

TURKCELL DUYARSIZ KALMADI

Turkcell, GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı, 30 Mayıs'ta Beykoz Belediyesi'nin katkısıyla düzenlenecek. Sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 15 ülkeden yaklaşık bin kişi pedal çevirecek.