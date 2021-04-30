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Son dakika spor haberi: Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Son dakika spor haberi: Madalyayı garantileyen milli sporcu , Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 19:11
Son dakika spor haberi: Neslihan Yiğit Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Milli sporcu , Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final mücadelesinde Almanya'dan Yvonne Li'yi 21-16'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale kalmayı başaran Neslihan Yiğit, madalyayı garantiledi.

Yarı finalde İspanyol ile karşı karşıya gelecek Neslihan Yiğit, 2014'te üçüncülük elde eden Özge Bayrak'tan sonra Avrupa şampiyonalarında madalyaya ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.

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