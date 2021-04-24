Haberler Diğer Sporlar Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'na 36 sporcumuz kota aldı

Son dakika spor haberi: Paralimpik Oyunları'na 36 sporcumuz kota aldı

Son dakika spor haberleri... Corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Paralimpik Oyunları için 36 milli sporcumuz kota almayı başardı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 10:07
Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'na 36 sporcumuz kota aldı

Bedensel engelli milli sporcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Paralimpik Oyunları'na, 6 branşta, 36 kota hakkı elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcuların kota alma mücadelesi salgın nedeniyle ara verilen turnuva ve yarışlara rağmen devam ediyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan olimpiyatlarda Türkiye için yarışacak para milli sporcular şöyle:

Atıcılık: , Çağla Baş, , M.Korhan Yamaç, ,

Masa tenisi: , , , , , Neslihan Kavas

Okçuluk: , , Murat Turan, Özgür Özen, Sadık Savaş, Sevgi Yorulmaz, Yağmur Şengül

Tekerlekli sandalye basketbol: Ahmet Efetürk, Cem Gezinci, Deniz Acar, Fikri Gündoğdu, Gökhan Coşkun, İbrahim Yavuz, İsmail Ar, Özgür Gürbulak, Rıdvan Aksoy, Selim Sayak, Uğur Toprak, Volkan Gülem

Yüzme: Elif İldem, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu

Atletizm: Hamide Doğangün



SON DAKİKA