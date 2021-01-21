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Aktüel haberler (20.01.21)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:52 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Aktüel haberler (20.01.21)

YILIN 11'İ SEÇİLDİ
'nın 20. kez düzenlediği yılın 11'i oylamasına 6 milyon kişi katıldı. Sonuçlar: Neuer (Bayern), Kimmich (Bayern), Ramos (Real), Dijk (Liverpool), Davies (Bayern), Thiago (Bayern), Bruyne (M.City), (Barca), (Juve), Lewandowski (Bayern), (PSG).

EFSANE BELGESEL
Türkıye'nin premier spor kanalı S Sport; göğsümüzü kabartan paralimpik milli sporcularımızın başarı hikayelerini belgesel yaptı. "Bu Enerji Kimde Var" isimli seri Zorlu Enerji'nin katkılarıyla yarın S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.

-Chelsea'de ayrılık rüzgarı... Ligde Leicester'e 2-0 yenilen ve kötü gidişatı sürdüren Maviler'de menajer Lampard, "Geleceğim belirsiz" dedi. Adaylar arasında Tuchel, Nagelsmann ve Ralf Rangnick var.

-'de , New Orleans'ı 118- 102 yenerek üst üste 6. kez kazandı. Utah'ta Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

-Inter'in sezon başı Cagliari'den 28 milyon euro'ya aldığı Nicolo Barella'ya Liverpool ile talip oldu. 23 yaşındaki İtalyan orta saha bu sezon 25 maçta 2 gol, 8 asist yaptı. Bonservisi 55 milyon oldu.

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