Aktüel haberler (20.01.21)

YILIN 11'İ SEÇİLDİ

UEFA'nın 20. kez düzenlediği yılın 11'i oylamasına 6 milyon kişi katıldı. Sonuçlar: Neuer (Bayern), Kimmich (Bayern), Ramos (Real), Dijk (Liverpool), Davies (Bayern), Thiago (Bayern), Bruyne (M.City), Messi (Barca), Ronaldo (Juve), Lewandowski (Bayern), Neymar (PSG).

EFSANE BELGESEL

Türkıye'nin premier spor kanalı S Sport; göğsümüzü kabartan paralimpik milli sporcularımızın başarı hikayelerini belgesel yaptı. "Bu Enerji Kimde Var" isimli seri Zorlu Enerji'nin katkılarıyla yarın S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulamasında yayınlanacak.

-Chelsea'de ayrılık rüzgarı... Ligde Leicester'e 2-0 yenilen ve kötü gidişatı sürdüren Maviler'de menajer Lampard, "Geleceğim belirsiz" dedi. Adaylar arasında Tuchel, Nagelsmann ve Ralf Rangnick var.

-NBA'de Utah, New Orleans'ı 118- 102 yenerek üst üste 6. kez kazandı. Utah'ta Donovan Mitchell 28, Jordan Clarkson 18 sayıyla oynarken, Rudy Gobert 13 sayı, 18 ribauntla "double double" yaptı.

-Inter'in sezon başı Cagliari'den 28 milyon euro'ya aldığı Nicolo Barella'ya Liverpool ile Tottenham talip oldu. 23 yaşındaki İtalyan orta saha bu sezon 25 maçta 2 gol, 8 asist yaptı. Bonservisi 55 milyon oldu.