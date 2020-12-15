İspanyollar, Türk cimnastikçilere övgüler dizdi: Tarih yazarları

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda toplam 8 madalya kazanan milli sporcular, Avrupa'nın da gündeminde... Şampiyon cimnastikçilerimiz yalnızca Türkiye'de değil İspanya'da da manşetleri süsledi. As, La Vanguardia, El Mundo Deportivo gibi önemli gazeteler, milli sporcularımıza tek tek övgüler yağdırdı, "Türkiye parıldadı", "Avrupa Şampiyonası'nın büyük başaktörü Türkiye", "Türkiye cimnastikte tarih yazdı" gibi başlıklar atıldı.

TÜRK EFSANE ŞAMİLOĞLU

Türkiye'nin bireysellerin dışında takım halinde kazandığı gümüş madalya da tarihe geçti. Dünyanın en yaşlı cimnastikçisi unvanını elinde bulunduran 40 yaşındaki Ümit Şamiloğlu ile Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'in temsil ettiği ay-yıldızlılar, takım halinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı. Faal olarak son organizasyonuna çıkan Türk cimnastiğinin efsane ismi Ümit Şamiloğlu, madalya kazanan en yaşlı cimnastikçi olarak da öne çıktı.

ARICAN'IN GÖZÜ ARTIK TOKYO'DA

Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan diğer cimnastikçimiz Ferhat Arıcan da dün şunları söyledi: "Avrupa şampiyonluğu... Gerçekten bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Hedeflerimden biriydi ve bunu gerçekleştirdim. Umarım Tokyo Olimyatları'nda aynı başarıyı gösteririz."

CUMHURBAŞKANI HEP YANIMIZDA

Dünya Şampiyonluğu'ndan sonra Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu da yaşatan İbrahim Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan'ın kendisini tebrik ettiğini söyleyen milli sporcu, "Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda. Bizlere desteğini hiç esirgemedi. Her zaman arayıp sorduğu ve ilgi gösterdiği için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.