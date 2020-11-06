Aktüel haberler (06.11.2020)

MARATONDA İLKLER SENESİ

Kıtalararası koşulan tek maraton olan N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda birçok ilk gerçekleşecek. 8 Kasım Pazar günkü koşuda istikamet ilk kez Avrupa'dan Asya'ya olacak. Yarışmacılar ayrıca ilk defa 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iki kez geçecek.

HALKBANK SON 16 İÇİN

CEV Challange Kupası'ndaki temsilcimiz Halkbank, son 32 turu rövanş maçında İsrail ekibi Hapoel Kfar Saba takımını ağırlayacak. Bugün 17.30'daki mücadelede başkent ekibi kazanırsa son 16'ya kalacak. 3-1 veya 3-0 kaybederse 15 sayılık altın set oynanacak.

ASLAN'A SOLHAN ŞOKU

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ertelenen 6. hafta maçında Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. Bingöl ekibi, çekişmeli geçen mücadelede 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13'lük setlerle zafere uzandı. Solhan 3. galibiyetini alırken; Aslan, 4. kez kaybetti.

MİLLİ ARAYA ÖZEL TURNUVA!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, milli arada bir turnuva düzenleyecek. Organizasyonda, Ormanpor, İzmit Bld, Aydın ve Yenişehir takımları mücadele edecek.

NADAL 1000'İ BULDU

Rafael Nadal, Paris Masters Tenis Turnuvası'nın 2. turunda Feliciano Lopez'i 2-1 yenerek kariyerindeki 1000. tekler galibiyetini elde etti. 34 yaşındaki Nadal, Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) ve Ivan Lendl'dan (1068) sonra bunu başaran 4. tenisçi oldu.