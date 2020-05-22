İptal edilmişti! 2024'te Antalya'da yapılacak - Son dakika Diğer Sporlar haberleri - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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İptal edilmişti! 2024'te Antalya'da yapılacak

Türkiye Özel Sporcular Başkanı , down sendromlu sporcuların olimpiyatları olarak kabul edilen 2020 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal olduğunu, organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılacağını belirtti. İşte detaylar...

, yaptığı açıklamada, Antalya'da 31 Mart-7 Nisan'da düzenlenmesi gereken organizasyonun pandemi nedeniyle 19-26 Ekim'e ertelendiğini, ancak Dünya (SU-DS) Tıbbi Direktörü Arly Heide'nin başkanlığındaki değerlendirme sonucu organizasyonun bu tarihte de düzenlenmemesi yönünde karar alındığını aktardı.

Aydın, gelecek yılın takviminin yoğun olması nedeniyle organizasyonun 2024'te yine Antalya'da yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Federasyon Başkanı Aydın, 2024 yılında down sendromlu sporcuları Antalya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını anlatarak, "Başta Gençlik ve 'mız ve 'mız olmak üzere ilgili kurullarımız ile süreci yakından takip ediyoruz. 2021 yılında Down Sendromlular Avrupa Spor Oyunları başta olmak üzere, Tokyo Paralimpik Oyunları, yurt içi spor faaliyetlerimiz ve 2024 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağımız 2024 'nın hazırlıklarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. 22.05.2020
  2. Güncelleme: 22.05.2020 18:01
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