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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Cumhurbaşkanlığı iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi

Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye 'nun corona virüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor organizasyonlarını olumsuz yönde etkilemişti ve birçok turnuva bu sebepten ertelendi. Başkanı Erol Küçükbakırcı bu yıl yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı 'nun corona virüsü nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

  1. 20.05.2020
  2. Güncelleme: 20.05.2020 22:47
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