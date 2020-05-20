Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun corona virüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor organizasyonlarını olumsuz yönde etkilemişti ve birçok turnuva bu sebepten ertelendi. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bu yıl yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun corona virüsü nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
- 20.05.2020
- Güncelleme: 20.05.2020 22:47
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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