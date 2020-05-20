Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu iptal edildi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını spor organizasyonlarını olumsuz yönde etkilemişti ve birçok turnuva bu sebepten ertelendi. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı bu yıl yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun corona virüsü nedeniyle ertelendiğini duyurdu.