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21 Mart 2020, Cumartesi
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Milli badmintoncu idmanlara evde devam ediyor

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ idmanlara evde devam ediyor

"Evde kal " çağrısına destek veren milli badmintoncu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Milli badmintoncu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Milli sporcu Aliye, "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 21.03.2020
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