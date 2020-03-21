Milli badmintoncu Aliye Demirbağ idmanlara evde devam ediyor
"Evde kal Türkiye" çağrısına destek veren milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.
Milli sporcu Aliye, "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Evinde ailesiyle yaptığı egzersiz hareketlerinin görüntülerini paylaşan Aliye, videolu mesajında, "Ailemle birlikte bu zorlu süreçte sağlığımızı korumak için evde egzersizlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
- 21.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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