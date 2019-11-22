Emekli şampiyon Zeki Çalışkan'ın hayali olimpiyatta altın
İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı sporcusu 44 yaşındaki Zeki Çalışkan, spor kariyerinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa ikinciliği başarılarına dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyor.
Trabzon'da yaşayan doğuştan işitme engelli Zeki Çalışkan, çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Uzun yıllar tekvando müsabakalarına katılan Çalışkan, işitme engeli nedeniyle ilk başlarda başarı elde edemedi. Tekvando tutkusuyla çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl önce İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı'na seçilen Zeki Çalışkan, Türkiye şampiyonluğu kazandı. Çalışkan, 2012'de Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu. 2013'te Bulgaristan'da, 2017'de de Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Zeki Çalışkan, özel sektördeki çalışma hayatına emekli olması nedeniyle son verdi.
Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde eden Zeki Çalışkan, gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 2021'de gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na da hazırlanan Çalışkan, "Çocukluğumdan itibaren tekvandoya yapıyorum. Özel sektörde çalıştım, emekli oldum. Tek hayalim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Şampiyonluk kazanmak benim milli davam" dedi.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
Emekli şampiyon Zeki Çalışkan'ın hayali olimpiyatta altın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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