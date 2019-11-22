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22 Kasım 2019, Cuma
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Emekli şampiyon 'ın hayali olimpiyatta altın

Emekli şampiyon Zeki Çalışkan'ın hayali olimpiyatta altın

Tekvando Milli Takımı sporcusu 44 yaşındaki , spor kariyerinde elde ettiği şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa ikinciliği başarılarına dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyor.

'da yaşayan doğuştan , çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Uzun yıllar tekvando müsabakalarına katılan Çalışkan, işitme engeli nedeniyle ilk başlarda başarı elde edemedi. Tekvando tutkusuyla çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl önce İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı'na seçilen Zeki Çalışkan, şampiyonluğu kazandı. Çalışkan, 2012'de 'daki 'nda 5'inci oldu. 2013'te 'da, 2017'de de 'da 'nda gümüş madalya kazanan Zeki Çalışkan, özel sektördeki çalışma hayatına emekli olması nedeniyle son verdi.

'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde eden Zeki Çalışkan, gelecek yıl 'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 2021'de gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na da hazırlanan Çalışkan, "Çocukluğumdan itibaren tekvandoya yapıyorum. Özel sektörde çalıştım, emekli oldum. Tek hayalim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Şampiyonluk kazanmak benim milli davam" dedi.

  1. 22.11.2019
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