Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu
Son Avrupa Şampiyonu Romanya´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın da mücadele ettiği Bayan A Milli takımımız tarihinde ilk defa Balkan Şampiyonluğunu elde etti.
Karadağ´ın başkenti Podgorica´da 11 ülkenin katıldığı 45. Büyükler Balkan Şampiyonasında Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu oldu.
Son Avrupa Şampiyonu Romanya´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın da mücadele ettiği Bayan A Milli takımımız tarihinde ilk defa Balkan Şampiyonluğunu elde etti.
Ayrıca başarılarıyla büyük gururlar yaşatan sporcum Balkan Şampiyonasında takım haricinde çiftler ve tekler kategorilerinde de Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Özge Yılmaz'ı ve antrenörü Halil Adak'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
- 04.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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