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04 Ağustos 2019, Pazar
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Balkan Şampiyonu

Özge Yılmaz Balkan Şampiyonu

´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu 'ın da mücadele ettiği Bayan A tarihinde ilk defa elde etti.

Karadağ´ın başkenti Podgorica´da 11 ülkenin katıldığı 45. Büyükler Balkan Şampiyonu oldu.
´yı 3-1 mağlup eden Kayserili sporcu Özge Yılmaz'ın da mücadele ettiği Bayan A tarihinde ilk defa elde etti.
Ayrıca başarılarıyla büyük gururlar yaşatan sporcum Balkan Şampiyonasında takım haricinde çiftler ve tekler kategorilerinde de Balkan Şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, milli sporcu Özge Yılmaz'ı ve antrenörü Halil Adak'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  1. 04.08.2019
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