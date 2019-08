Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak’ta yapıldı

Yarışlar 3-4 Ağustos Pazar günü olmak üzere iki gün sürdü. Yarışları Supersport Dünya Şampiyonu Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, TMF Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım ile çok sayıda seyirci takip etti.

Dünya Şampiyonu milli motosikletçi ve milletvekili Sofuoğlu yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) olarak, 'spora gönül ver' projesi kapsamında Türkiye'nin her yerinden sporcular seçmek, gençleri yetiştirmek için yola çıktıklarını kaydetti. Sofuoğlu, "Proje kapsamında binlerce talep oldu. Bu talepler içerisinde çok emekler vererek 12-13 civarında genç sporcu seçtik. Bugün şampiyonanın 2. yarışı Uşak'ta yapılıyor. İlk yarışta yurt dışında olduğum için katıl almamıştım. Bugün İkinci yarışta bu gençlerimizi canlı izleme fırsatı buldum. Yaptığımız elemelerde çocukları izlediğimizde her birinde potansiyel olduğunu görmüştük. Bugün baktığımızda kendilerini çok iyi derecede geliştirdiklerini görüyoruz. Geleceğe yönelik ne kadar güzel adımlar attığımıza iyice emin olduk" diye konuştu.



"GENÇLERİ SOKAKLARDA DEĞİL PİSTLERDE GÖRMEK İSTİYORUM"

Yarışlara katılan gençlerin performanslarına bakıldığından dünya genelinde yarışacak gençlerin olduğunu gördüklerini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Bu çocuklarımız ilerleyen yıllarda dünya arenasında motor sporlarında ülkemizi temsil edecek çocuklar. Bugün yanımda tulum ve kaskım olsaydı ben de onlarla birlikte piste olsaydım. Onları izlerken dedim ki, 'acaba ben bu çocukları geçebilir miyim?' Onları bu kadar hızlı ve profesyonel görmek bizleri mutlu ediyor. Yaptığımız bu proje kapsamında 5-6 yıl sonra dünya arenalarından yarışacak çocuklarımız yetişecek. Bayrağı onlara teslim edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu projelerimiz devam edecek, yeni sporcular yetiştirmek için altyapı çalışmalarına da devam edeceğiz. Motosiklet çok güzel bir araç bu aracı öyle güzel kullanmamız lazım ki, kimsenin canını yakmamamız gerekiyor. Ben bu nedenle gençleri sokaklarda değil pistlerde görmek istiyorum."



YARIŞLAR SONUNDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Sofuoğlu'nun koordinasyonunda yapılan Yamaha R25 CUP'ın üçüncü ayak yarışları sonunda Fazıl Erçelik birinci sırada yer aldı. Kupada, Hakan Yılmaz ikinci olurken, Mecit Taha Işık üçüncülüğü elde etti.

Süpermoto A sınıfında Ata Kahvecioğlu (SMYRNA-Husqvarna) birinci olurken, Mecit Taha Işık (KNN54-Husqvarna) ikinci ve Halil Haktan Karpuz'da (EMK-Husqvarna) üçüncü sırada yer aldı.

Süpermoto B sınıfında Ömer Utku Karpuz damalı bayrağı ilk sırada görürken, Görkem Yapcacık ve Yasin Işık Karpuz'u takip etti.

Genç sporcuların kıyasıya yarıştığı Süpermoto S3 sınıfında damalı bayraktan Ares Stefan Bengiç (SMYRNA-KTM) birinci, Emirhan Erkan ikinci ve Furkan Aykut'da (FOSK-TM) (SMYRNA-KTM) üçüncü sırada geçti.

Süpermoto Gençler 85 cc sınıfında Mehmet Tuğrul (EMC06-KTM) ilk sırada yer aldı. Tuğrul'u Baran Bulut Kocaman (FOSK-KTM) ve Onur Işık (KNN54-Yamaha) takip etti.

Süpermoto 65 cc sınıfında Egehan Çalhan (SMYRNA-Yamaha) birinci, Nasip Emir Abay (BAMOS-KTM) ikinci ve Selen Tınaz (YMK-KTM) üçüncü oldu.