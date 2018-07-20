Sekiz metrekarelik salondan Avrupa şampiyonluğuna

Kırıkkale'de fazla kilolarından kurtulmak için 4 yıl önce haltere başlayan bedensel engelli Üzeyir Karakoç, kulübüne ait sosyal tesiste oluşturulan 8 metrekarelik salonda hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmanın gururunu yaşıyor.

Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu 20 yaşındaki Üzeyir Karakoç, 4 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için spor yapmaya karar verdi. Arkadaşlarının yönlendirmesiyle haltere başlayan Üzeyir, antrenman yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonun evine uzak olması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Bunun üzerine Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübüne ait sosyal tesisin bir bölümü, Üzeyir ve onun gibi spor yapan arkadaşlarının çalışması için antrenman salonuna dönüştürüldü.

Çalışmalarını 8 metrekarelik salonda sürdüren genç sporcu, imkansızlıklara rağmen yılmayıp kısa sürede önemli başarılara imza attı.

Geçen sene Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler kategorisinde bronz madalya kazanan Üzeyir Karakoç, bu yıl da Avrupa şampiyonluğuna uzanarak elde ettiği başarılarla milli takımın vazgeçilmezi haline geldi.

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve yürüyemediğini belirten milli sporcu Üzeyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için spor yapmaya karar verdiğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonun evlerine uzak olduğunu, bu nedenle ulaşımda sıkıntı yaşadığını belirten Üzeyir, "Her gün 5 kilometre yol gidip geliyordum. Çok zor oluyordu. Sonrasında sağ olsunlar burayı tahsis ettiler. Burası şehrin merkezinde, evime de yakın. Zemin kat olduğu için giriş rahat oluyor, engelliler için her şeyi düşünmüşler. 8-10 metrekarelik bir alan ama bizim gibi sporcular için yeterli. Buraya çok rahat bir şekilde engelli arkadaşlarım da gelebiliyor, sporlarını yapıyor, sohbet ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

"Avrupa rekoru kırdım"

Üzeyir, mayıs ayında Fransa'da düzenlenen Bedensel Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası?'nda 72 kiloda 125 kilo kaldırdığını ve Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandığını hatırlattı.

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu anlatan Üzeyir, şunları kaydetti:

"Fransa'da çok başarılı bir şampiyona geçirdim. Ondan önce milli kamp dönemi çok güzeldi. Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Antrenmanlar çok eğlenceli geçiyordu. Zaman çok çabuk geçti. İki ay boyunca çok çalıştım. Şampiyonada 72 kiloda 125 kilo kaldırdım ve Avrupa rekoru kırdım. Allah'a şükürler olsun ki Türk bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırdım, çok şükür İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip oldu. Çok güzel bir duyguydu. O anki hislerim paha biçilemezdi. Hedefim, 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Oradan inşallah güzel bir dereceyle döneriz."

"Hiçbir zaman engelim bana engel olmadı"

Üzeyir Karakoç, imkansız diye bir şeyin olmadığını, çalışıp, azim gösterildiğinde her şeyin olabileceğini aktardı.

Tekerlekli sandalyesini, amaçlarına ulaşmak için engel olarak görmediğini dile getiren Üzeyir, şöyle konuştu:

"Aklıma gelebilecek her şeyi yaptım. Dört sene önce zayıflamak için başlamıştım. Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandım, dünya üçüncüsü oldum. Çok mutluyum. Çalışan ve emek veren herkes bunu başarabilir. Spor yaparak öncelikle öz güvenim geri geldi. Şimdi artık bir şey istiyorsam gidip hemen yapıyorum. Hiçbir zaman engelim bana engel olmadı. 20 yaşındayım, 20 madalyam var. İnşallah 21. madalyam, Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda kazanacağım altın madalya olur. "

Antrenör Cemal Boyacı da Üzeyir Karakoç'un çok başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Antrenmanların çok yoğun geçtiğini vurgulayan Boyacı, şunları ifade etti:

"Spor salonu şehir merkezine uzak olduğu için engelli sporcuların gelmesinde sorunlar yaşanıyordu. Kırıkkale Valiliğine bu konuyu ilettik. Onlar da sağ olsun şehir merkezinde düz girişi olan burayı bize verdi. Küçük ama şimdilik yetiyor. Sekiz metrekarelik bir alanımız var. İki sehpamız bulunuyor. Engelli sporcularda zaten o kadar kondisyona gerek yok. Buradan hem Avrupa şampiyonu hem de dünya üçüncüsü bir sporcu çıkarttık. Günde çift antrenman yapıyoruz. Kulübümüze yeni sporcular da ekledik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa rekoru kırdı, altın madalyayı kazandı. Allah'a şükür göğsümüzü kabarttı. Kırıkkale'miz ve Türkiye'miz adına bu gururu bizlere yaşattığı için Üzeyir'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok sıkı bir şekilde Paralimpik Oyunları için hazırlanıyoruz. Nasip olursa inşallah orada da altın madalyayı kazanacak."