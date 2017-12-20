Türkiye'nin ilk kaykay hakemleri sertifikalarını aldı

Türkiye Kaykay Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kaykay sporunun Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak dallar arasına girmesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından federasyonlaştırılan kaykay branşı için ilk hakemlik eğitimi yapıldı.

Dünyaca ünlü kaykay hakemlerinden Martin Karas'ın eğitim verdiği kursta, katılımcılar bowl (çanak), street (sokak) ve diğer disiplinlerde eğitim aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden hakem olmak için gelen 34 kişi, kurs bitiminde sınava girdi. Kursu başarıyla tamamlayabilen 33 hakem adayı, Türkiye kaykay tarihinin ilk hakemleri oldu ve sertifikalarını almaya hak kazandı.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Sedat Çelenk, düzenlenen bu kurs ile federasyon olarak olimpik yolculukta ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Önceliği hakemlik kursuna vermemizin sebebi, ülkemizde doğru standartlarda yarışmalar yaparak aday milli takımımızı tespit edip, 2020'ye kadar gerekli çalışmalarımızı hızlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kursta başarılı olan hakem adaylarının uluslararası müsabakalarda da görev alabileceğini vurgulayan Çelenk, "Bu kursta başarılı olan hakem adaylarından oluşacak hakem kurulu ile hem Türkiye'nin her bölgesinde etkinliklerimiz olacak, hem de kendini geliştiren hakemlerimiz ilerleyen zamanlarda uluslararası müsabakalara da hakem olarak uluslararası federasyon tarafından atanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.