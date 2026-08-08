Şimal Yılmaz’dan bronz madalya

23 Yaş Altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'na katılan Şimal Yılmaz, kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı. Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcular, 5'inci günü tek madalyayla tamamladı. Şimal, Türkiye'ye bu disiplinde Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını getirdi.