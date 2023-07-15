Haberler Diğer Milli Takımlar Final aşkına

Final aşkına

Milletler Ligi Finalleri’nde İtalya’yı yenip yarı finale çıkan Filenin Sultanları, yarın sabaha karşı saat 03.30’da ev sahibi ABD’yle finale çıkma mücadelesi yapacak.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Final aşkına
Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'nin Arlington şehrinde düzenlenen Milletler Ligi Finalleri'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 ile geçerek yarı finalde ev sahibi ABD'nin rakibi oldu. Olimpiyat elemeleri ve Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek olan Filenin Sultanları, bu sezonki ilk büyük sınavı Milletler Ligi'nde, tarihte 4. kürsü başarısı için yoluna devam ediyor. Milletler Ligi'nde 3 etap sonunda çeyrek finale Polonya ve ev sahibi ABD'nin ardından 12 maçta 9 galibiyet alarak 3. sıradan giren Filenin Sultanları, güçlü İtalya ile kozlarını paylaştı, sahadan muhteşem bir oyun sonucunda 3-0 galip ayrıldı. Millilerimiz yarı finalde Japonya'yı deviren ev sahibi ABD ile kozlarını yarın sabaha karşı paylaşacak. Yarı finaldeki rakibimiz ABD'yle yarın sabaha karşı 03.30'da final mücadelesi yapacağız. Dev karşılaşmayı TRT Spor canlı olarak ekranlara getirecek.
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