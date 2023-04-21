Yasemin Adar 6. kez zirvede

Yasemin Adar, finalde Avusturya'lı Martina Kuenz'i avantaj puanıyla (2-2) yenerek 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Adar; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanmıştı. Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.
YaseminAdar, finalde Avusturya'lı Martina Kuenz'i avantaj puanıyla (2-2) yenerek 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Adar; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanmıştı. Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.