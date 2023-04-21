Haberler Diğer Milli Takımlar Yasemin Adar 6. kez zirvede

Yasemin Adar 6. kez zirvede

Yasemin Adar, finalde Avusturya'lı Martina Kuenz'i avantaj puanıyla (2-2) yenerek 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Adar; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanmıştı. Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Yasemin Adar 6. kez zirvede
Yasemin Adar, finalde Avusturya'lı Martina Kuenz'i avantaj puanıyla (2-2) yenerek 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Adar; 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanmıştı. Evin Demirhan Yavuz ile Nesrin Baş da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.
DİĞER
49 yaşındaki şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü! Güllü yeni klibi için 20 kilo verdi!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: 22 bin kişiye kamuda iş fırsatı! Hangi kadrolara alım yapılacak?
Saiss'e Körfez kancası! İşte teklif edecekleri rakam
Fenerbahçe'de planlar değişti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avrupa 3.sü Türkiye
Buse Tosun Çavuşoğlu finalde!
Bayramda mezarlıkta okunacak dua Diyanet
Bayramda çekilecek zikir ve tesbihler 2023 Diyanet
Peygamber Efendimiz'in Ramazan Bayramı duası
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? 01:13
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... 01:13
Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber 01:13
Fırtına Sivas'ta kayıp! Fırtına Sivas'ta kayıp! 01:13
Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar 01:13
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo... F.Bahçe Erden Timur'u mahkemeye verdi! Zaniolo... 01:13
G.Saray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı! G.Saray'ın ilgilendiği sürpriz isim ortaya çıktı! 01:13
Aslan'ın eski gözdesi Kartal'a! Bonservisi... Aslan'ın eski gözdesi Kartal'a! Bonservisi... 01:13
G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... G.Saray'da flaş gelişme! Rashica... 01:13
G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak 01:13
Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar 01:13