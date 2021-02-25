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Paralimpik okçulardan 'de 4 madalya

'nin kentinde devam eden 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nın üçüncü gününde 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 17:28
Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bireysel erkekler W1 kategorisinde , 'ı 134-131'lik skorla yenerek altın madalyaya ulaşırken, Yiğit Caner Aydın ise gümüş madalya elde etti.

ise Romanyalı rakibi 'yu 132-113 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler turnuvada kazandıkları madalyalar ile, ilk kez W1 kategorisinde üç derecede de kürsüde yer aldı.

ve 'ın yer aldığı klasik yay karışık takımı final maçında 'a 5-4'lük skorla mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Turnuvada yarın klasik yay kategorisi bireysel kadınlarda altın, Merve Nur Eroğlu bronz, erkeklerde ise Sadık Savaş bronz madalya mücadelesi verecek.

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