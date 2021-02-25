Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bireysel erkekler W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın'ı 134-131'lik skorla yenerek altın madalyaya ulaşırken, Yiğit Caner Aydın ise gümüş madalya elde etti.

Nihat Türkmenoğlu ise Romanyalı rakibi Bogdan Raicu'yu 132-113 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler turnuvada kazandıkları madalyalar ile, ilk kez W1 kategorisinde üç derecede de kürsüde yer aldı.

Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'ın yer aldığı klasik yay karışık takımı final maçında Hindistan'a 5-4'lük skorla mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Turnuvada yarın klasik yay kategorisi bireysel kadınlarda Yağmur Şengül altın, Merve Nur Eroğlu bronz, erkeklerde ise Sadık Savaş bronz madalya mücadelesi verecek.