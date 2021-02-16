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Görme engelli milli sporculardan 12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda 9 madalya!

'de düzenlenen 12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda görmek engelli milli atletler 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 21:39
Görme engelli milli sporculardan 12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda 9 madalya!

12'nci Fazza Para-Atletizm Şampiyonası'nda görme engelli milli sporcular toplamda 9 madalya aldı. 400 metrede 50.51 derecesiyle altın madalyaya uzanırken, disk atmada 33.14 metre ile şampiyonluğa ulaştı. Milli atlet 200 metrede 29.67, 400 metrede ise 1.06.30 koşarak iki yarışta da gümüş madalyanın sahibi oldu. , 1500 metrede 4.18.33'lük derecesi ile şampiyonada 3'üncü olurken, milli atlet 1500 metrede 5.23.56 koşarak gümüş madalya kazandı. 400 metrede yarışan Hakan Cıra, 49.58'lik derecesi ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Çırakoğlu ise koştuğu iki yarışta altın madalya kazandı. Sevda Kılınç, 400 metrede 59.14, 1500 metrede ise 4.44.50'lik derecesi ile altın madalyaya uzandı.

Bu şampiyonadaki sonuçlarla beraber 5 milli sporcu A barajını geçti ancak Paralimpik Oyunları'na katılabilmeleri için puan toplamaya ve sıralamada yerlerini korumaya devam etmek zorundalar.

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