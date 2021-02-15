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17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın 1. raunt elemesindeki maç programı belli oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:30
17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 3-5 Mart'ta Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında 'ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.

Turnuvada Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

3 Mart Çarşamba:

TSİ 18.00 Türkiye-Bulgaristan

4 Mart Perşembe:

TSİ 20.30 Sırbistan-Türkiye

5 Mart Cuma:

TSİ 18.00 Romanya-Türkiye

STATÜ

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, 'na katılma hakkı elde edecek.

Diğer takımlar ise 6-9 Mayıs'ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek. Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler de Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz'da 'un başkenti 'da yapılacak.

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