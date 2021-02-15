17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 3-5 Mart'ta Balkan Voleybol Birliği (BVA) şemsiyesi altında Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde mücadele edecek.

Turnuvada Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan ile mücadele edecek milli takımın maç programı şöyle:

3 Mart Çarşamba:

TSİ 18.00 Türkiye-Bulgaristan

4 Mart Perşembe:

TSİ 20.30 Sırbistan-Türkiye

5 Mart Cuma:

TSİ 18.00 Romanya-Türkiye

STATÜ

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından puan cetvelini ilk sırada tamamlayan takım, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Diğer takımlar ise 6-9 Mayıs'ta yapılacak 2. raunt eleme müsabakasında mücadeleye devam edecek. Elemelerin 2. raundunu ilk sırada tamamlayan ülkeler de Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

2021 CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz'da Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak.