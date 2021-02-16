Haberler Diğer Milli Takımlar Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor!

'na hazırlanıyor!

, 'daki üçüncü etap kampında eylülde 'da düzenlenecek 'na hazırlanıyor. şehitlerini unutmayan milli takım, "Başımız sağ olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtler giyip saygı duruşunda bulundu.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 21:34
Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor!

Teknik Direktörü yönetiminde ilçesinin Kiriş Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kamp, 25 Şubat'a kadar sürecek.

Çakmak, son Avrupa Şampiyonu ve dünya ikincisi unvanlarını taşıyan 'nın, başarısını devam ettirebilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen ve 'nın kentinde 10-19 Eylül'de yapılması planlanan 'nda gruplarında , ve 'nın yer aldığını anımsatan Çakmak, "Takımımıza inanıyorum. Futbolcu kardeşlerimizi tanıyorum. Türk milletinin dualarına güveniyorum. O gruptan lider olarak çıkacağız." dedi.

Öte yandan, Ampute Milli Futbol Takımı, 'ın kuzeyindeki bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için antrenman sahasında saygı duruşunda bulundu.

Takım oyuncuları, üzerinde "Başımız sağ olsun Türkiyem" yazılı siyah tişörtler giydi.

SON DAKİKA