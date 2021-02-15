Solhanspor'da ligde kalma sevinci! "Kalıcı olacağız"

Voleybolda amatörden AXA Sigorta Efeler Ligi'ne uzanan başarı öyküsüyle Bingöl'ün gururu haline gelen Solhanspor'da, ilk kez mücadele ettiği ligde kalarak hedefini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Bingöl'de 27. haftada sahasında zorlu geçen müsabakada Sorgun Belediyespor'u 3-2 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala ligde kalmayı garantileyen Solhanspor, Bingöl'ün spor alanında sesi olmayı sürdürecek.

Kentin tanıtımına büyük katkı sağlayan Solhanspor, Efeler Ligi'nde kalmayı başararak taraftarını mutlu etti.

Kulüp başkanı Ziya Sözen, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce Solhan ilçesinde öğrencilerin bir araya gelerek harçlıklarını biriktirerek kurdukları takımlarının çok zor süreçten geçtiğini söyledi.

Bu sürecinde ardından AXA Sigorta Efeler Ligi'ne kadar çıkmayı başardıklarını anımsatan Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle taraftarlarından mahrum kalmalarına rağmen büyük bir mücadele örneği sergilediklerini belirtti.

"TARAFTARIMIZIN ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Ziya Sözen, çok kısıtlı bütçelerle ligde çok güçlü rakiplerle mücadele ettiklerini, bu yıl Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankkart, Halkbank gibi büyük takımları Bingöl'e getirmeyi başardıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki Bingöl'e gelen büyük takımlarımızı taraftarlarımız izlesin, bu işin zevkini çıkarabilsinler. İnşallah takımımız ligde kaldığı için önümüzdeki yıllarda Kovid-19'un da bitmesiyle bu ligin heyecanını taraftarlarımız yaşayacak. En çok voleybol taraftarı olan takımlardan biriyiz. Bu başarıda taraftarımızın çok büyük emeği var. Oyuncularımız, hocalarımız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle biz bu işe girerken inandık. Çok zorlu süreçlerden geçtik, büyük takımlarla aramızda çok ciddi bütçe farkları var ama buna rağmen oyuncularımız, hocalarımız, bizler inandık ve bu ligde kalıcı olacağımızı gösterdik. Allah'a çok şükür bu amacımıza ulaştık."

"AMACIMIZ GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLMAK"

Ağırladıkları bütün takımlara en iyi şekilde ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Sözen, "Sporun birlik, beraberlik, dayanışma ruhunu herkese sergiledik. Amacımız gençlerimize örnek olmak. Sadece sportif başarıları yakalamak değil sportif başarıların yanında Bingöl'ün tanıtımına da katkıda bulunmak. Buraya gelen takımlara Bingöl'ümüzün çeşitli yöresel ürünlerini ikram ettik. Bingöl'den çok güzel bir şekilde ayrıldılar." ifadelerini kullandı.

Başkan Sözen, takımlarının yıllık yaklaşık 6 milyon lira civarında bir giderinin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu gideri karşılamakta zorlanıyoruz. Buna rağmen şimdiye kadar hiçbir oyuncumuzu, teknik heyetten herhangi bir hocamızı mağdur etmeden ücretlerini zamanında ödedik. Bu anlamda bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen herkese özellikle en büyük gücümüz olan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."