Haberler Voleybol Eczacıbaşı VitrA-İlbank: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

, Misli.com Sultanlar Ligi 28. hafta kapanış maçında rakibi ’a set vermeyerek 3-0 mağlup etmeyi başardı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 16:12
Eczacıbaşı VitrA-İlbank: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi 28. hafta kapanış mücadelesinde , ekibi 'ı konuk etti. Karşılaşmadan set vermeden galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, üç puanın sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar oyunun akışında üstünlüğünü hep korurken birinci sette pasör 'in etkili dağılımıyla 7 ve 5 sayı elde etti. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular ikinci sette orta oyuncuların da hücuma katkısıyla rahat bir oyun sergilerken, %83 atak yüzdesiyle oynadı ve aldığı 5 sayı ile katkı sağladı. Hande ve Melis ikilisi üçüncü seti de domine ederken, Eczacıbaşı VitrA maçı 71 dakikada tamamladı. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla oldu, onu 15 sayı ile takip etti.

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