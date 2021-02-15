Eczacıbaşı VitrA-İlbank: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Misli.com Sultanlar Ligi 28. hafta kapanış mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Ankara ekibi İlbank'ı konuk etti. Karşılaşmadan set vermeden galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, üç puanın sahibi oldu. Turuncu-beyazlılar oyunun akışında üstünlüğünü hep korurken birinci sette pasör Mirkovic'in etkili pas dağılımıyla Hande 7 ve Melis 5 sayı elde etti. Eczacıbaşı VitrA'lı oyuncular ikinci sette orta oyuncuların da hücuma katkısıyla rahat bir oyun sergilerken, Beyza %83 atak yüzdesiyle oynadı ve aldığı 5 sayı ile katkı sağladı. Hande ve Melis ikilisi üçüncü seti de domine ederken, Eczacıbaşı VitrA maçı 71 dakikada tamamladı. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Hande Baladın oldu, onu 15 sayı ile Melis Durul takip etti.