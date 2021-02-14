VakıfBank deplasmanda farklı kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma
Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Buse Ünal, Wilhite (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Deniz Emrelli)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Bartsch (Ayça Aykaç, Gizem Güner Örge, Guimaraes, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay)
Setler: 17-25, 22-25, 24-26
Süre: 84 dakika (23, 29, 32)