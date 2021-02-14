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deplasmanda farklı kazandı

Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 15:32
VakıfBank deplasmanda farklı kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: ,

Nilüfer Belediyespor: Maglio, Borgo, , , , Wilhite (, , , )

VakıfBank: , Ognjenovic, , , Haak, Bartsch (, Gizem Güner Örge, Guimaraes, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay)

Setler: 17-25, 22-25, 24-26

Süre: 84 dakika (23, 29, 32)


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