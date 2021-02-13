Haberler Voleybol Voleybolda rakipler belli

Voleybolda rakipler belli

Arupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 22:29 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Voleybolda rakipler belli
Arupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası 'nde çeyrek final kuraları çekildi. Çekilişe, kadınlarda mücadele eden- , ve de katıldı. Çeyrek final ilk maçları 23-25 Şubat, rövanşları 2-4 Mart tarihlerind. Eşleşmeler şöyle: Fenerbahçe-Gorgonzola, Savino Del Bene-Imoco, Azoty- VakıfBank, Unet-Eczacıbaşı.
SON DAKİKA