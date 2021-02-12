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çeyrek finalinde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

’nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi ’da yapıldı. Temsilcimiz , ve 'nın rakipleri de belli oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 14:51
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan 'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi 'da yapıldı.

'nun () genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler ve kadın temsilcilerimiz , ve 'ın rakipleri belli oldu.

'nde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet (Türkiye) - Italy Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Italy (İtalya) - Italy (İtalya)

Grupa Azoty Chemik Police () - VakıfBank (Türkiye)

Italy Unet e-work Busto Arsizio (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 23 Şubat, rövanşları ise 4 Mart'ta oynanacak.

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