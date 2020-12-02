Haberler Voleybol Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3 | MAÇ SONUCU

- : 0-3 | MAÇ SONUCU

Misli.com 'nde heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken maçında 'a konuk olan rakibini 3-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:42
Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda Misli.com 'nin 20. haftasında , deplasmanda 'u 3-0 yendi. VakıfBank Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda 'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Gizem Misra Aşçı, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, , Krystyna, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, İram Çor)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25, 19, 27)

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