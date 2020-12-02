Sarıyer Belediyespor - VakıfBank: 0-3 | MAÇ SONUCU

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında VakıfBank, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında deplasmanda Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çıldır, Recep Karakoç
Sarıyer Belediyespor: Gizem Misra Aşçı, Nikalina, Merve İkbal Albayrak, Dilara Bilge, Krystyna, Abdulazimova (Gizem Düzeltir, Şeyma Nur Akbulut, Sinem Bayazıt, Çağla Erdem, İram Çor)
VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Tuğba Şenoğlu, Rasic (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic)
Setler: 19-25, 10-25, 23-25
Süre: 71 dakika (25, 19, 27)