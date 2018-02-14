18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 21 ve 23 Şubat'ta Rusya ile Antalya'da karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 18 Şubat Pazar günü Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki Susesi Luxury Resort Hotel'de toplanacak. 18 Yaş Altı Milli Takımı, iki maçı da aynı otelin sahasında oynayacak ve mücadeleler saat 13.00'te başlayacak.

Şenol Ustaömer yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:

Doğukan Özkan (Beşiktaş), Mustafa Burak Bozan (Gazişehir Gaziantep)

Defans:

Berkehan Biçer, Şahan Akyüz, Onur Taha Takır (Altınordu), Emre Aytun (Hannover 96), Faruk Can Genç (Trabzonspor), Ogün Çalışkan, Ozan Muhammed Kabak, Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray)

Orta Saha:

Abdussamed Karnuçu, Recep Gül (Galatasaray), Behlül Aydın, Sefa Akgün (Trabzonspor), Egehan Gök (Altınordu), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Fatih Bektaş (Fenerbahçe)

Forvet:

Berkin Taşkın (Altınordu), Burak Temir (Gençlerbirliği), Sertan İrkilmez (Trabzonspor)