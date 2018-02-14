Milliler'in maçında dostluk kazandı!

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti'nin Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 66. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz kaydetti. İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü ise 80+1. dakikada Troy Parrot attı.

Mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile yarın bir maç daha yapacak.