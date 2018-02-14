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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Milliler'in maçında dostluk kazandı!

    Milliler'in maçında dostluk kazandı!

    Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

    internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'nin Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 66. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz kaydetti. İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü ise 80+1. dakikada Troy Parrot attı.

    Mart ayındaki 2017-2018 UEFA Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile yarın bir maç daha yapacak.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:02
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