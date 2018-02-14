Milliler'in maçında dostluk kazandı!
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İrlanda Cumhuriyeti'nin Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 66. dakikada penaltıdan Atakan Gündüz kaydetti. İrlanda Cumhuriyeti'nin golünü ise 80+1. dakikada Troy Parrot attı.
Mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile yarın bir maç daha yapacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:02
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Volkan'dan olay paylaşım! Beşiktaş...
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Yorum
Kartalım Şaşırtıcı ve gerçekçi bi hareket. Teşekkürü sonuna kadar hakediyor. Herşey ortada Volkan da belirtmiş. Sonra Bjk yi hakemler koruyo diyonuz
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Çetin: Aziz Yıldırım önde
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Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ ALİ KOÇ gelsin
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Terim'in Kadıköy planı
Toplam 5
Yorum
korku sarmış Fatih terim kadiköyu iyi tanır hani 6,0 hatırlar ws şimdiden korku sarmış terimi
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