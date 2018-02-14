Milli takım kampında kavga! Çatalla...
Gaziantep'te kampta bulunan Erkek Milli Halter Takımı'ndaki kavga, 2 sporcunun kamptan gönderilmesine neden oldu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, iki sporcunun tartışmasının çatal isteme nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.
Başkan Taşpınar, yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Yemek sırasında Daniyar, takım arkadaşı Murat'tan çatal istiyor. Murat da 'Kendin al.' cevabını veriyor. Sonrasında Daniyar kalkıp çatalı aldıktan sonra arkadaşının koluna ve sırtına acı verecek şekilde batırıyor. Sonrasında masa ve sandalyeler havada uçuşmuş. Teknik heyet tarafından iki sporcu da kamptan gönderildi."
Teknik heyetin yaşanan olayları rapor ederek federasyona göndereceğini aktaran Taşpınar, "Rapor geldikten sonra yönetim kurulu ve disiplin kurulu gereğini yapacak. Şu anda sadece iki sporcuyu kamptan gönderdik. Rapor sonrasında kimin veya kimlerin suçlu olduğuna karar verilecek." ifadelerini kullandı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:27
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
TS61 Rıza hocanın amacı belli beraberlik
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 3
Yorum
anadolu merak etmeyin bayern falan hikaye süper kupada maçında kupalarını aldığımız gibi bu maçtada 3 puanı alırız ;)
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
İlk 4 takımına yenilmedi. 5 haftadır da kazanamıyor. çünkü puan 29 3 puan birden alırsa BJKnin üzerine çıkacak. bu hafta yine berabere 2 takım birden engellenecek
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