14 Yaş Altı Milliler farklı galip!
14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Antalya'da yaptığı hazırlık maçında Makedonya'yı 4-1 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapılan maçta ay-yıldızlıların gollerini 5. dakikada Melih Bostan, 32. dakikada penaltıdan Adem Metin Türk, 35. dakikada Mustafa Erdilman ve 49. dakikada Buğra Çağlıyan kaydetti. Makedonya'nın tek golünü ise 65. dakikada Besar Gudjufi attı.
Milli takım, 15 Şubat Perşembe günü Makedonya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:47
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Galatasaray Terim'le yeniden zirvede
Toplam 2
Yorum
ASLAN Takım böyle yönetilir komadaki oyunları uyandırdı Terim. Her maç uğradığımız haksızlıklara rağmen sezon sonu şampiyonuz bu böyle biline.
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Menajerinden G.Saray açıklaması
Toplam 1
Yorum
aslan Cengizi takımda görmek isterim ama şuan daha iyisi var yedek kalır. Umarım birgün Galatasaray forması giyer.
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Bayern'den taraftarına Beşiktaş tehditi!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞ bjk li olarak doğru bir karar olduğunu düşünüyorum ! maçta yapılabilecek taşkınlıklar bjk pahalıya patlar yerinde ve isabetli...
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