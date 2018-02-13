14 Yaş Altı Milliler farklı galip!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yapılan maçta ay-yıldızlıların gollerini 5. dakikada Melih Bostan, 32. dakikada penaltıdan Adem Metin Türk, 35. dakikada Mustafa Erdilman ve 49. dakikada Buğra Çağlıyan kaydetti. Makedonya'nın tek golünü ise 65. dakikada Besar Gudjufi attı.

Milli takım, 15 Şubat Perşembe günü Makedonya ile bir hazırlık maçı daha yapacak.