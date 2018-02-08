Milli futbolculardan gol sonrası asker selamı
?ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaşan U17 Kız Milli Takımı futbolcuları, attıkları golden sonra asker selamıyla tribünleri selamladı.
Mart ayında yapılacak 2017/18 UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarını Manavgat'ta sürdüren U17 Kız Milli Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaştı. Türkiye sahaya; Senem Pınar, Ferda İpek, Aze Sude, Havane, Dilan Yeşim, Büşra, Rabia Nur, Elif, Ece, Melike, Shrin Susanne; Kuzey İrlanda ise Clifford, Cameron, Finnegan, Canavan, Monteith, Beattie, Mcevoy, Andrews, Howe, Peachey ve Craig on biriyle maça başladı.
Karşılaşmada atak futbol sergileyen Türkiye 26'ncı dakikada Ece'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından futbolcular asker selamıyla tribünleri selamladı. İlk yarısını 1-0 üstün bitiren Türkiye, 58'inci dakikada Melike ve 59'uncu dakikada Ece'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:48
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Mete Kalkavan meydan okudu!
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recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
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bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
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Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
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