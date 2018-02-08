Milli futbolculardan gol sonrası asker selamı

Mart ayında yapılacak 2017/18 UEFA U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıklarını Manavgat'ta sürdüren U17 Kız Milli Takımı, Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşılaştı. Türkiye sahaya; Senem Pınar, Ferda İpek, Aze Sude, Havane, Dilan Yeşim, Büşra, Rabia Nur, Elif, Ece, Melike, Shrin Susanne; Kuzey İrlanda ise Clifford, Cameron, Finnegan, Canavan, Monteith, Beattie, Mcevoy, Andrews, Howe, Peachey ve Craig on biriyle maça başladı.



Karşılaşmada atak futbol sergileyen Türkiye 26'ncı dakikada Ece'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından futbolcular asker selamıyla tribünleri selamladı. İlk yarısını 1-0 üstün bitiren Türkiye, 58'inci dakikada Melike ve 59'uncu dakikada Ece'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.