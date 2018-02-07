Genç milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile iki hazırlık maçı yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 13 ve 15 Şubat'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Galway şehrinde iki hazırlık müsabakası oynayacak.
Milliler, 9 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 12 Şubat Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek ay-yıldızlılar, aynı gün İrlanda Cumhuriyeti'ne gidecek.
ADAY KADRO
Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti maçları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Arda Akbulut (Trabzonspor), Cengizhan Şarli (Boluspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
Defans: Atakan Gündüz (Altınordu), Atamer Bilgin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)
Orta saha: Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Galatasaray), Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Hakan Yeşil, İsmail Cem Kara (Trabzonspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Serkan Bakan (Göztepe)
Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş)
MAÇ PROGRAMI:
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçların programı TSİ şöyle:
13 Şubat Salı:
22.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye
15 Şubat Perşembe:
19.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:30
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Beşiktaş'ta divan 24 Şubat'ta toplanıyor
Toplam 1
Yorum
sportmen Geleceği olan bir futbolcuydu.Takıma kazandırılmalıydı.
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Kriz büyüyor
Toplam 27
Yorum
sportmen FB nin şampiyonluk için kadrosu yeterli diyen Aykut şimdi neden ağlıyor.Fazla küçülmeden bıraksın.
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Mustafa Pektemek, ligde formayı zorluyor
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LARİNİ DE ARADA DEĞERLENDİR İKİNCİ YARILARDA HOCA..TAKIMA ISINSIN..
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