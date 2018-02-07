Genç milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 13 ve 15 Şubat'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Galway şehrinde iki hazırlık müsabakası oynayacak.

Milliler, 9 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 12 Şubat Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek ay-yıldızlılar, aynı gün İrlanda Cumhuriyeti'ne gidecek.

ADAY KADRO

Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti maçları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Arda Akbulut (Trabzonspor), Cengizhan Şarli (Boluspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Defans: Atakan Gündüz (Altınordu), Atamer Bilgin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)

Orta saha: Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Galatasaray), Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Hakan Yeşil, İsmail Cem Kara (Trabzonspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Serkan Bakan (Göztepe)

Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş)

MAÇ PROGRAMI:

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçların programı TSİ şöyle:

13 Şubat Salı:

22.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye

15 Şubat Perşembe:

19.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye