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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Genç milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak

    Genç milliler, İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak

    17 Yaş Altı , İrlanda Cumhuriyeti ile iki hazırlık maçı yapacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, mart ayındaki 2017-2018 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan ay-yıldızlı ekip, 13 ve 15 Şubat'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Galway şehrinde iki hazırlık müsabakası oynayacak.

    Milliler, 9 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. 12 Şubat Pazartesi gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek ay-yıldızlılar, aynı gün İrlanda Cumhuriyeti'ne gidecek.

    ADAY KADRO
    Teknik direktör Ahmet Ceyhan yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti maçları aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

    Kaleciler: Arda Akbulut (Trabzonspor), Cengizhan Şarli (Boluspor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

    Defans: Atakan Gündüz (Altınordu), Atamer Bilgin, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Furkan Çetinkaya (Kasımpaşa), Işık Kaan Arslan, Süleyman Luş (Galatasaray), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)

    Orta saha: Ali Yavuz Kol, Fırat Güllü (Galatasaray), Mustafa Kaya, Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Hakan Yeşil, İsmail Cem Kara (Trabzonspor), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Serkan Bakan (Göztepe)

    Forvet: Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş)

    MAÇ PROGRAMI:
    17 Yaş Altı 'nın Galway şehrindeki Eamonn Deacy Park'ta İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı maçların programı TSİ şöyle:

    13 Şubat Salı:

    22.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye

    15 Şubat Perşembe:

    19.00 İrlanda Cumhuriyeti-Türkiye

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:30
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