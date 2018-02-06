Milliler farklı galip geldi!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların gollerini 24 ve 67. dakikalarda Melike Öztürk ile 40 ve 55. dakikalarda Ece Tekmen kaydetti.

Mart ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Turu maçlarına hazırlanan ay-yıldızlılar, Kuzey İrlanda ile 8 Şubat Perşembe günü Antalya'da bir hazırlık maçı daha yapacak.