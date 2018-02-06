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    06 Şubat 2018, Salı
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    Milliler farklı galip geldi!

    Milliler farklı galip geldi!

    Altı Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında 'yı 4-0 mağlup etti.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların gollerini 24 ve 67. dakikalarda Melike Öztürk ile 40 ve 55. dakikalarda Ece Tekmen kaydetti.

    Mart ayında düzenlenecek Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Turu maçlarına hazırlanan ay-yıldızlılar, ile 8 Şubat Perşembe günü Antalya'da bir hazırlık maçı daha yapacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:45
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