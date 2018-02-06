Milliler farklı galip geldi!
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Kuzey İrlanda'yı 4-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada, ay-yıldızlıların gollerini 24 ve 67. dakikalarda Melike Öztürk ile 40 ve 55. dakikalarda Ece Tekmen kaydetti.
Mart ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elit Turu maçlarına hazırlanan ay-yıldızlılar, Kuzey İrlanda ile 8 Şubat Perşembe günü Antalya'da bir hazırlık maçı daha yapacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:45
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
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feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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