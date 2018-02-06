Millilerin rakibi Makedonya

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Güngör Şahinkaya yönetimindeki ay-yıldızlıların, aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)

Defans: Ahmet Buğra Güven, Botan Özpolat, Ersin Yılmaz (Galatasaray), Efe Birinci (Çorluspor 1947), Egemen Tutar (Beşiktaş), Kadir Yiğit (Bursaspor), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa)

Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Ahmet Karademir (Atiker Konyaspor), Barış Atak (Bursaspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Burak İnce (Altınordu), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Emrah Mutlu (Galatasaray), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Yunus Emre Adıgüzel (Kasımpaşa)

Forvet: Melih Bostan (Fenerbahçe), Uğurcan Şebelek (Trabzonspor)

Milliler, 10 Şubat Cumartesi günü Antalya'nın Belek ilçesindeki Gloria Golf Resort Hotel'de saat 19.00'da bir araya gelecek.



