Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı, şubat ayında İtalya'da yapılacak üçlü turnuva öncesinde Antalya'da kampa girdi.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Uğur Özcan yönetiminde günde çift antrenman yapan ay yıldızlılar, 24 Ekim'de Meksika'da yapılacak Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı hedefliyor.



"Bizden daha iyisi yok"

Teknik direktör Özcan, yaptığı açıklamada, 7 günlük kamp için Antalya'da bulunduklarını belirterek, 2 Şubat'ta İtalya'da başlayacak özel bir turnuvaya katılacaklarını söyledi.

Turnuvada ev sahibi İtalya ve Fransa ile karşılaşacaklarını ifade eden Özcan, yeni oyuncuları da deneyebilmek amacıyla şampiyon olan kadroda beş değişiklik yaptıklarını belirtti.

Özcan, turnuvanın kendileri için bir ara deneyim olacağını vurgulayarak, "Dünya Kupası, 24 Ekim'de Meksika'da başlayacak. Avrupa şampiyonluğunun üzerine, Dünya Kupası'nın da Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Avrupa şampiyonu olarak çıtayı çok yükselttik. O çıtayı yukarıda tutma adına çok iyi çalışmak lazım. Çok iyi bir ekip kurmak lazım." dedi.

Takımının durumunun gayet iyi olduğunu dile getiren Özcan, kampa aldıkları yeni oyuncuların da uyum sorunu yaşamadığını söyledi.

Türkiye'nin ampute futbolda Avrupa'ya damga vurduğunu belirten Özcan, "Dünyada da ampute futbolu bizden sorulacak. Dünya Kupası'nda şampiyonluk yarışı Rusya, İngiltere, Özbekistan ve Türkiye arasında geçer. Ama bizden daha iyisi yok. Dünya Kupası Türkiye'ye gelecek, gelmek zorunda." değerlendirmesinde bulundu.



"Dünya Kupası'nda hedefimiz yüksek"

Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak da milli formanın onurunu, gururunu çok iyi bildiklerini belirterek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğini vurguladı.

Avrupa şampiyonu olduktan sonra Türk halkının kendilerini bağrına bastığını anlatan Çakmak, şunları söyledi:

"Dünya Kupası'nda tabii ki hedefimiz yüksek. Alın terimizin son damlasına kadar çalışacağız. Kritik görevde, mevkide oynayan arkadaşlarımızı Allah nazardan korusun. Dünya şampiyonluğu bu ülkeye yakışır, hak ediyoruz."