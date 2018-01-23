Leonidis görevinden alındı

Yunanistan Halter Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan Yunan halterinin önemli ismi Valerios Leonidis, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelmiş, hakkında cenazeye katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.

Atina Haber Ajansı'nın haberine göre Leonidis, dün alınan karar sonrası ülkesinde işinden oldu.

RÜTBE DÜŞÜRDÜLER

Yunanistan halterinin rüya takımı denilen 1990'lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapan Pyrros Dimas, Leonidis'in işine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen Valerios Leonidis'e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.

KARDEŞİNİ GÖREVE GETİRDİ

Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis'in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90'larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis'in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.







SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Valerios Leonidis'in, kasım ayında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmesi hem Türkiye'de hem Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Cenaze için Türkiye'nin yolunu tutan ve Naim'in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmış, ancak kendisi bunları yalanlamıştı.

