CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Leonidis görevinden alındı

    Leonidis görevinden alındı

    Halter Federasyonu, 'nun cenazesine katılan ve tabutunu öpen 'i görevden aldı. Bu karar ülkede tartışma yarattı.

    Halter Milli Takımı'nda antrenör olarak çalışan Yunan halterinin önemli ismi , 'nun cenazesindeki görüntüleriyle gündeme gelmiş, hakkında cenazeye katıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.

    Atina Haber Ajansı'nın haberine göre Leonidis, dün alınan karar sonrası ülkesinde işinden oldu.

    RÜTBE DÜŞÜRDÜLER

    halterinin rüya takımı denilen 1990'lardaki ekipte kendisinin takım arkadaşı olan ve şu an halter federasyonu başkanlığı yapan Pyrros Dimas, Leonidis'in işine son veren isim oldu. Görevine son verildiği kendisine e-mail yoluyla bildirilen 'e rütbe düşürme yapıldı ve kendisi gelişim departmanında görevlendirildi.

    KARDEŞİNİ GÖREVE GETİRDİ

    Kararın ülkede şaşkınlık yarattığı, Komşu'da konuyla ilgili yapılan yorumlarda Leonidis'in görevine son verilmesinin mantıklı bir gerekçesi bulunmadığı belirtildi. Yerine görev getirilen isimler de tartışma yarattı. 90'larda dopingle ilgili bazı itirafları olay olan Christos Konstantinidis, Leonidis'in pozisyonuna atanırken, başkan Dimas yardımcı antrenörlüğe de kardeşini getirdi.



    SORUŞTURMA AÇILDIĞI İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

    'in, kasım ayında hayatını kaybeden 'nun cenazesine gelmesi hem 'de hem 'da geniş yankı uyandırmıştı. Cenaze için 'nin yolunu tutan ve Naim'in tabutunu öpen efsane halterciye ülkesine döndükten sonra soruşturma açıldığı yönünde haberler çıkmış, ancak kendisi bunları yalanlamıştı.

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Leonidis görevinden alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN