Stoichkov'dan Naim Süleymanoğlu'nun kabrine ziyaret

Stoichkov, Naim Süleymanoğlu'nun Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabrine gelerek çelenk bıraktı.

Eski Bulgar futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Naim Süleymanoğlu ile çok yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Benim için dünyada ondan daha büyük sporcu yok. Arkadaşımın yanına geldiğim için mutluyum. Çok iyi arkadaştık. Dünya ve olimpiyat rekorları kıran bir sporcu. Her sporcu gibi onunla çok gurur duyuyorum. Hiçbir zaman nereden geldiğini unutmadı. Çok genç vefat etti ve bizi bıraktı." ifadelerini kullandı.

Dostluklarının sonsuza kadar devam edeceğini vurgulayan Stoichkov, "Beni hiçbir zaman bırakmayacak, ben de onu bırakmayacağım. Ben futbolcuyum o halterci ama sporcu her zaman sporcudur ve sporcuyu tutar. Onu her yerde her zaman anlatmak lazım. Herkese Naim'in kim olduğunu gösterdi. Benim için dünyanın en büyük haltercisi olarak kalacak." diye konuştu.



STOİCHKOV'DAN ARDA TURAN YORUMU

Barcelona'da da forma giyen eski Bulgar futbolcu Hristo Stoichkov, Katalan ekibinden Medipol Başakşehir'e transfer olan milli oyuncu Arda Turan'ın önemli bir lider olduğunu söyledi.



Stoichkov, yaptığı açıklamada, "Arda'yı takip ediyorum. Atletico Madrid ve Barcelona'dayken beraber vakit geçirdik. Arda çok iyi ve lider bir futbolcu. Büyük takımlarda iyi oynuyor. İstanbul'a dönüşünün geniş sonuçları olacak. Önemli sonuçlar alacak." diye konuştu.



Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferinin kariyerinde geri bir adım olduğu görüşüne katılmadığını dile getiren Stoichkov, şunları kaydetti:



"Arda, karakterini sahaya yansıtan önemli bir futbolcu. Liderliğini sergilediği zaman milli takım da çok iyi gidiyor. Arda'nın İstanbul'a dönüşünün kariyerinde geri bir adım olduğunu düşünmüyorum. Biz liderler sadece öne bakıyoruz, arkaya bakmıyoruz."