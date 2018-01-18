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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Halterci çocuklar ’u temsil edecek

    Halterci çocuklar Erzurum’u temsil edecek
    Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Okullar arası Gençler Türkiye elemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Atatürk Çocuk Evleri Sitesinde kalan 9 çocuk takım halinde 'da birinciliği elde ederek, Şubat ayında Amasya'da düzenlenecek olan Okullar arası Gençler Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

    Başarılı sporcular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, ASP İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal ve ile bir süre sohbet etti. ASP İl Müdür Yardımcısı Erdal, çocukların sportif ve sanatsal etkinliklerindeki başarılarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
    Erdal, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

    "Sizlerin başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Spor alanındaki yaptığınız bu çalışmaların yanında eğitimlerinize de en iyi şekilde devam etmelisiniz. Şubat ayında Amasya'da yapılacak şampiyonada Erzurum'u en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve ASP Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci ise başarılarından dolayı çocukları kutlayarak, Şubat ayında Amasya'da yapılacak şampiyonada çocuklara başarılar diledi.

    Ekinci," Çocuklarımızı voleybol, badminton, halter ve güreş gibi branşlarda eğitiyoruz. Bu spor dallarında da iddialı sonuçlar elde ediyoruz.14- 16 Şubat tarihlerinde Amasya'da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazanmak önemli bir başarı. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırıyor. Amacımız milli sporcu sayısını artırmak " dedi.

    Halter Antrenörü Ahmet Eren Karabacak ise yoğun antrenmanlar sonucu, başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, halter alanında başarılı sonuçlar elde etmenin bu alandaki motivasyonu artırdığını söyledi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:26
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