Halterci çocuklar Erzurum’u temsil edecek
Başarılı sporcular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, ASP İl Müdür Yardımcıları İsmet Erdal ve Tamer Ekinci ile bir süre sohbet etti. ASP İl Müdür Yardımcısı Erdal, çocukların sportif ve sanatsal etkinliklerindeki başarılarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
Erdal, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Sizlerin başarıları bizleri mutlu ediyor. Sporda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyorum. Spor alanındaki yaptığınız bu çalışmaların yanında eğitimlerinize de en iyi şekilde devam etmelisiniz. Şubat ayında Amasya'da yapılacak şampiyonada Erzurum'u en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve ASP Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci ise başarılarından dolayı çocukları kutlayarak, Şubat ayında Amasya'da yapılacak şampiyonada çocuklara başarılar diledi.
Ekinci," Çocuklarımızı voleybol, badminton, halter ve güreş gibi branşlarda eğitiyoruz. Bu spor dallarında da iddialı sonuçlar elde ediyoruz.14- 16 Şubat tarihlerinde Amasya'da yapılacak şampiyonaya katılmaya hak kazanmak önemli bir başarı. Sizlerin başarıları bizleri gururlandırıyor. Amacımız milli sporcu sayısını artırmak " dedi.
Halter Antrenörü Ahmet Eren Karabacak ise yoğun antrenmanlar sonucu, başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek, halter alanında başarılı sonuçlar elde etmenin bu alandaki motivasyonu artırdığını söyledi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:26
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Larin rest çekti!
Toplam 6
Yorum
para 500bin euro verin gitsin.. Larin'in maaşından düşün. milosevic, franco, mitrovice benzemez inşallah.
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UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
Toplam 1
Yorum
korhan taraftar geliri tabi olmaz. Halk 10 saat çalışıyor. Üstüne aldıgı para ortada. Bir de kalkıp maça mı gidecek?
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Lucescu genç yetenek için Almanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
korhan Almanya da olmasa alt yapıdan oyuncu çıkmayacak valla.
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