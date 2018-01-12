Taşpınar, yaptığı açıklamada, tekvandocu bir kişinin halterde başkanlık yapmasının bazılarında sıkıntı oluşturduğunu savundu. Kendisinden önceki dönemde Türk halterinin durumunun iç açıcı olmadığını ifade eden Taşpınar, "Ben buraya isteyerek gelmedim. Batmış, bitmiş, Türkiye'yi rezil etmiş bir halter federasyonu vardı. Disiplinli, sporu bilen, otoriter ve bu işi yapabilecek birini aradılar ve beni buldular." değerlendirmesini yaptı.

Kendisini riske atarak bu görevi aldığını vurgulayan Taşpınar, "Beni bu göreve Bakanlık ve Spor Genel Müdürlüğü layık gördü. Bu çok yadırganacak bir şey değil. Bir çok yabancı federasyonda başkan olarak görev yapan insan var. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da tekvandocu. Diğer federasyonlarda da benim gibi insanlar var." ifadelerini kullandı.

Spor hayatının 35 yılını antrenör, bunun da 10 senesini milli takım antrenörü olarak yaşadığını dile getiren Taşpınar, "Tekvando Federasyonunun görev almadığım yeri kalmadı. 10 yıl İstanbul'da il müdürlüğü yaptım. Tüm branşları tanıyorum. Yılda 80 turnuva yapardık. İdareciliği çok iyi yaptığımı sanıyorum. Dört yıl genel müdür yardımcılığı yaptım. Bu 4 yıl boyunca hem illerden, hem federasyonlardan sorumluydum. Federasyonları çok iyi tanıyan insanlardan birisi benim desem, bunu yadırgar mısınız?" diye konuştu.

- "Şampiyon çıkarıyoruz"

Taşpınar, kendisine yöneltilen eleştirilerin, muhalefet olarak nitelediği insanlar tarafından yapıldığını savundu.

Türk halterinde madalyalarını ikiye katladıklarını dile getiren Taşpınar, şunları söyledi:

"Eğer o arkadaşlar haklı olmuş olsalardı, ben başarısız olurdum, camia yine doping skandallarıyla kavrulurdu. Madalyalar, temiz bir sayfa açmamıza rağmen iki misline çıktı. Halterin faaliyetlerini sürdürdüğü 32 ili, 57 ile çıkardım. Genel müdürlük arkamda durdu ve illeri çoğalttım. Genel müdürlük öbür arkadaşların da arkasında duruyordu. Halter Federasyonu kuruldu kurulalı arkasında duruyordu. Neden yapamadılar da biz yaptık. Bunlar başarı değil mi? Başarılı olduk çok şükür. Şimdi de Naim, Halil, Nurcan ve Sibel gibi sporcuları arıyoruz. Bir kaç tane de bulduk. Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda madalya alamazdık, şimdi şampiyon çıkarıyoruz. Bunları kim yaptı? Ben bunları neden daha önce yapmadınız diye sorarım. Benim bir ekibim var. Ekip çalışmasıyla bunları yaptık."

Kendisine yapılan ve eski sporculardan gelen eleştirileri demokrasi içinde yadırgamadığını anlatan Taşpınar, "Demek ki tekvandocudan Halter Federasyon Başkanı oluyormuş. Eski sporcuların böyle bir eleştiri getirmeleri sanırım kıskanmalarından kaynaklanıyor. Herkes buralarda bulunmak ister. O sporu yapmış kişilerin gelmesi idealdir. 30 tane imza toplayamayan sporcu nasıl seçimi kazanacak?" ifadelerini kullandı.

- "Eski sporculara sahip çıkmadın" eleştirisi

Başarılı olmuş eski milli sporculara sahip çıkmama konusunda da eleştirildiğini hatırlatan Taşpınar, "Bu sporcuları her yere davet ettim. Benim döneminde de yoktu, benden önce de yoktu. Sporcuların isimlerini de verdiler ancak ben isim vermeyeceğim. Bunlara yetki verdim ancak hiçbirini kullanamadılar. Ortada yoklar." diye konuştu.

Bu sporcuların kendilerini gösteremediğini ancak görev beklediğini dile getiren Tamer Taşpınar, şunları kaydetti:

"Hem yok olacaksın, elini taşın altına sokmayacaksın, hiçbir görevi kabul etmeyeceksin, hayatında hiç antrenörlük yapmayacaksın, ondan sonra da istiyorum. Gel kendini bir göster. Çok iyi sporcu olmak, çok iyi bir antrenör olmak demek değildir. Ayrıca 'iyi bir başkan da olur' diye bir şey de yoktur. Çok büyük şampiyonların kendi çocukları, sporcu ve şampiyon değildir. Dünyada yok. Demek ki mantık doğru değil. Her şeye rağmen onları taşımaya hazırım ama hiçbir şey yapma, çenene vurdu, konuşuyorsun. Bu da olmaz. Halterde bana gösterin, iyi sporcularımızdan kaç tane antrenör var? Hiç yok. Neden yok? Sebebini biliyorum. Bunu tartışacak kadar bilgim var. Gelip becereni de eleştiriyorsun. Beni hangi federasyona koyarlarsa koysunlar görev yaparım."