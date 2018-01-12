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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Meksika şampiyonları Muratpaşa’da

    Meksika şampiyonları Muratpaşa’da

    Başkanı Ümit Uysal, Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularla biraraya geldi.

    Meksika'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda 180 kilogram kaldırarak 'Dünya Şampiyonu olan milli sporcu Faruk Öztürk, Dünya üçüncüsü Soner Coşkun ve Dünya onuncusu Serkan Çakmak, Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Varol ve Başkan Yardımcısı Hamdi Sarıca da yer aldı.

    Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da amatör spor branşlarının gelişmesi ve bu alanda çalışan spor kulüplerinin daha iyi imkanlara sahip olması için azami çabayı gösterdiklerini kaydetti.

    Bu amaçla mahallelerde spor salonları yapımına başladıklarını ve 5'ini tamamladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Amatör sporlarda elde edilen başarılar çok anlamlı ama sizin başarınız bunun da çok çok ötesinde. Her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnsan istediğinde neleri başarabileceğini gösterdiğiniz, örnek olduğunuz için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Ziyarette Kulüp Başkanı Varol, Başkan Uysal'a Denge Spor'un tişörtünü hediye ederken başarılı sporcular bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat
    şampiyonluğu olduğunu söyledi.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:30
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