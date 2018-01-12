Meksika şampiyonları Muratpaşa’da
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası’nda dereceye giren sporcularla biraraya geldi.
Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Uysal, Muratpaşa'da amatör spor branşlarının gelişmesi ve bu alanda çalışan spor kulüplerinin daha iyi imkanlara sahip olması için azami çabayı gösterdiklerini kaydetti.
Bu amaçla mahallelerde spor salonları yapımına başladıklarını ve 5'ini tamamladıklarını aktaran Başkan Uysal, "Amatör sporlarda elde edilen başarılar çok anlamlı ama sizin başarınız bunun da çok çok ötesinde. Her birinize ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnsan istediğinde neleri başarabileceğini gösterdiğiniz, örnek olduğunuz için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ziyarette Kulüp Başkanı Varol, Başkan Uysal'a Denge Spor'un tişörtünü hediye ederken başarılı sporcular bundan sonraki hedeflerinin olimpiyat
şampiyonluğu olduğunu söyledi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:30
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
Meksika şampiyonları Muratpaşa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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