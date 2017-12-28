"Halter, Türk sporunun lokomotifi olmaya devam edecektir"

Başkan Tamer Taşpınar, yaptığı 2017 değerlendirmesinde, milli haltercilerin Avrupa ve dünyada katıldıkları şampiyonalarda madalyalara ambargo koyduğunu vurguladı.

Hırvatistan, Tayland, Azerbaycan, Arnavutluk ve Kosova'da Türk sporcuların çok başarılı sonuçlar aldığına dikkati çeken Taşpınar, şöyle konuştu:

"Sporcularımız Tayland, Hırvatistan, Azerbaycan, Arnavutluk ve Kosova'da madalyalara ambargo koydu. Millilerimiz, Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ikisi altın, toplam 9 madalya kazandı. Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ise birer altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attık. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcularımız, üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşadı. Bakü'de 21 İslam ülkesinden 80 kadın ve 130 erkek sporcunun mücadele ettiği organizasyonda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milliler, kadınlarda takım sıralamasında birinciliği, erkeklerde de beşinciliği elde etti. Kosova'da organize edilen 15 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 16 altın, 20 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 59 madalya kazanarak Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu. Arnavutluk'taki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise Türk sporcular 3 altın, 13 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 26 madalya kazandı."

- "Adaletsiz bir cezayla karşı karşıyayız"

Tamer Taşpınar, Uluslararası Halter Federasyonunun (IWF), sporcuları yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Çin, Moldova, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'ya bir yıl boyunca müsabakalardan men cezası verdiğini hatırlattı.

Geçmişe dönük yapılan hataların cezasını federasyon yönetimi olarak kendilerinin çekmesine anlam veremediklerini aktaran Taşpınar, "IWF, Türkiye'ye de müsabakalardan bir yıl men cezası verdi. 2008-2012 yıllarında 3 sporcuda çıkan doping nedeniyle bize ceza verildi ve ağır bir karar oldu. Adaletsiz bir cezayla karşı karşıyayız. Biz beş yıldır temiz madalyalar kazanıyoruz. Beş yıldır uluslararası müsabakalarda tek bir dopinge rastlanmadı. Mücadelemiz tüm dünyada örnek gösterildi. Bu olay, 9 yıl öncesinin sorunu ama cezasını biz çekiyoruz, anlamak mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Camiamız, Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı"

Tamer Taşpınar, yılın son aylarında Türk halterinin önemli bir değerini kaybettiğinin altını çizdi.

Naim Süleymanoğlu'nun Türk sporuna ciddi katkılar sağladığını kaydeden Taşpınar, "Camiamız, Türk halterine önemli katkılar sağlayan Naim Süleymanoğlu'nu kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Naim, 3 olimpiyat şampiyonluğu, 7 dünya şampiyonluğu, 6 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 46 kez rekor kırmış efsane bir isimdi." ifadelerini kullandı.