"Olimpiyatta başarı için güreşte başarılı olmalıyız"

Musa Aydın, İsveç'te düzenlenecek Uluslararası Graffing Turnuvası öncesinde, Kadınlar A Milli Güreş Takımı'nın Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda 22 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiği hazırlık kampını ziyaret etti.

Aydın, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 2015 yılında Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazandıklarını hatırlattı. Sporda en büyük hedefin olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Aydın, Türkiye'nin 2016 Rio Olimpiyatları'nda kazandığı 8 madalyanın 5'inin güreşte elde edildiğini belirtti.

Aydın, böylece uzun bir aradan sonra güreşte büyük bir başarı sağladıklarını vurgulayarak, "Hemen akabinde 2017'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 5 Avrupa Şampiyonu çıkardık, yani büyük bir başarı. 1949 yılından sonra 5 şampiyonluk kazandık ve 5 kez İstiklal Marşı'nı okuttuk. Yani Avrupa'ya adeta İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Akabinde Fransa'daki Dünya Şampiyonası'nda 7 madalya kazandık. 3 şampiyonluk kazandık. Tabii 7 madalyanın 7'sinin olimpik sıklet olması, olimpiyatlar için bizi doğrusu çok ümitlendirdi." diye konuştu.

"TURNUVALARIN HEPSİ OLİMPİYATLAR İÇİN HAZIRLIKTIR"

Bu sene önce Avrupa Şampiyonası ardından Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu şampiyonalar, bu turnuvaların hepsi olimpiyatlar için hazırlıktır. Yani nihai hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları'dır. Bizim hedefimiz, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek kadro oluşturmak. Bu turnuvalar ve şampiyonaların hepsi birer tecrübe olacak. Maç tecrübesi kazanacaklar. Dolayısıyla hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil etmektir."

"GÜREŞ, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİF BRANŞI"

Aydın, 2017 yılında grekoromen takımının, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından dünyanın en başarılı takımı seçildiğini belirterek şunları kaydetti:

"2017 yılında federasyonumuz 40 bin 300 kişinin katıldığı halk oylamasında 13 bin 772 oy alarak en başarılı federasyon seçildi. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda başarılı olacaksak güreşte mutlaka başarılı olmamız lazım. Güreşte başarılı olmazsak olimpiyatlarda başarılı olmamız mümkün değil. Tabii bizim ata sporumuz. Dolayısıyla biz 2015 yılında çok güzel bir başlangıç yaptık. 2015 yılından bugüne kadar çıtayı hep yükselterek geldik. İnşallah bundan sonra da çok büyük başarılara imza atacağımıza, Tokyo'da ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyorum."

"ÇOK SPORCUMUZ OLSUN GAYRETİMİZ VAR AMA HEDEFİMİZ MADALYA"

Kadın güreşinin hem dünyada hem de Türkiye'de oldukça yeni olduğuna işaret eden Aydın, Macaristan'ın az sporcu sayısı ile önemli başarılar elde ettiğine değindi.

Aydın, "Çok sporcumuz olsun gayretimiz var ama hedefimiz madalya, hedefimiz sonuç. Özellikle altın madalya alarak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AFRİN'DEKİ MEHMETÇİK'İMİZE SELAM OLSUN"

Geçen hafta bütün milli takım kamplarında Afrin'deki Mehmetçik'in yanında olduklarını göstermek ve onlara destek olmak adına bir program düzenlendiklerini aktaran Aydın, "Ben yine Yalova'dan, 'Afrin'deki Mehmetçik'imize selam olsun. Allah yar ve yardımcıları olsun.' diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. İnşallah zaferle dönerler, dua ediyorum." sözlerini dile getirdi.