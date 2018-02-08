"Tek hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Letonya'nın başkenti Riga ve Sırbistan'ın Novi Sad kentinde iki kez üst üste Avrupa şampiyonu olan, Fransa'nın başkenti Paris'te de geçen yıl dünya şampiyonluğunu elde eden Yasemin, Yalova'daki 90. Yıl Spor Salonu'nda toplam 22 sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar A Milli Güreş Takımı Uluslararası Turnuva Hazırlık Kampı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman yönetiminde çalışan 27 yaşındaki Yasemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde ettiği başarılarla Türk halkına ilkleri yaşattığı için gurur duyduğunu söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanmak amacıyla gittiği güreş salonunda kariyerine ilk adımını attığını anlatan Yasemin, "Piolet diye bir hareket vardı. Onu öğrenmek amacıyla güreş salonuna gittim. Orada iki antrenörün beni keşfetmesiyle 2011 yılında güreşe başladım. Yaklaşık 7 yıldır güreş yapıyorum. Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu ilki Türk halkına yaşattım. Bu konuda kendimle çok gurur duyuyorum ve mutluyum. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil eder, tarih yazar ve ilki yaşatırım." diye konuştu.

- "Umarım emeğimizin karşılığını alırız"

Yasemin Adar, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak için kampta olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada çok iyi şekilde hazırlanıp, önümüzde İsveç'te yapılacak Uluslararası Graffing Turnuvası'na Türkiye'de şampiyon olan arkadaşlarımızla birlikte katılacağız. Bu da bizim için önemli bir turnuva çünkü çok başarılı sporcuların katılacağı bir turnuva olacak. Burada kendimizi deneyip göreceğiz. Avrupa Şampiyonası öncesi bizim için hazırlık olacak. Kendimizi denemiş olacağız. Ek çalışmayla birlikte şu anda 2,5-3 saatlik bir antrenmanımız var. Günde çift antrenman yapıyoruz, sabah saat 10.00 ve akşam 17.00'de. Bunlar da yaklaşık 3 saati buluyor. Çarşamba günleri tek antrenmanımız var. Cumartesi, pazar günü dinlenme. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Umarım emeğimizin karşılığını alırız."

- "Olimpiyatta madalya almak istiyorum"

Milli güreşçi, 2013 yılından bugüne kadar önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldum. 2016 ve 2017'de Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazandım. Yine 2017 yılında İslam Oyunları'nda şampiyon oldum. Çok şükür başarılarımız güzel. İyi de ilerliyoruz. Şu anda tek hedefim tabii ki olimpiyat. Olimpiyatta madalya almak istiyorum. Yine bir ilki başarıp, Türk milletine bu gururu yaşatmak istiyorum."

- "Canla başla çalışıyoruz"

Geçen sene Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda şampiyon olduktan sonra hissettiği duyguları dile getiren Yasemin Adar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok mutlu oldum. Çünkü çok değişik duygular içerisindeydim. Aynı zamanda erkek arkadaşım evlilik teklifi yaptı. Bu da tarihte bir ilkti. Benim için unutulmayacak anlardan biriydi. Benim için hayal gibi bir şeydi ama gerçek oldu. O an unutulmaz bence, yaşamak gerekir. Çok güzel duygular içerisindeydim. Ondan sonra zaten bana bir hırs geldi. Ben de takım arkadaşlarım da hırslandık. Kadın güreşinin ne kadar başarılar elde edebileceğini göstermek istiyoruz. Elde ettiğimiz dereceler var. Bu dereceleri koruyup, daha iyilerini etmek istiyoruz. Canla başla çalışıyoruz."

- "Zirvede kalmaya çalışacağım"

Yasemin Adar, erkek arkadaşıyla 2020 yılından sonra evlenmeyi düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü evlendikten sonra bu spor çok zor bir süreç. O yüzden hedefim tabii ki öncelikle olimpiyat. 2020 yılından sonra inşallah evlilik düşünüyoruz. 2017 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Bu yıl da Avrupa ve Dünya Şampiyonaları var. Buralarda derece elde edip, yani başarımı koruyup, üstüne 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarımı taçlandırmak istiyorum. Ben şimdi dünya şampiyonuyum. Önemli olan zirvede kalabilmek, ben de zirvede kalmaya çalışacağım."

- "Asıl hedefimiz olimpiyat madalyası"

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman da Yasemin Adar'ın kadın güreşinde örnek alınacak bir sporcu olduğunu vurguladı.

Kahraman, Yasemin'in iyi bir sporcu karakterine sahip olduğunu, çok kısa zamanda iki Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu elde ettiğini anımsatarak, "Bu başarı tabii ki tesadüf değil. Bizim asıl hedefimiz olimpiyat madalyası, olimpiyat şampiyonluğu. Olimpiyat şampiyonluğu yakışır diye düşünüyorum. İnşallah 2020'de Tokyo'da olimpiyat şampiyonu olarak kariyerine son vermesini istiyorum." diye görüşlerini aktardı.