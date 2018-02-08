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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    müsabakaları başlıyor

    Güreş müsabakaları başlıyor

    Türkiye Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenecek olan Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası bugün başlıyor.

    Ömertepesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan turnuvaya 58 kulüpten 580 sporcu katılacak. 16 - 17 yaş kategorisinde mücadelelerin sergileneceği turnuvaya, Bartın Belediyesi Spor Kulübü Takımı 7 sporcu ile katılacak. Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bartın Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Bartın Belediyesi Spor Kulübümüzü bir çok branşta ve kategorilerde turnuvalara, müsabakalara katılması için destekliyoruz. Gençlerimiz takımımız sayesinde milli takımlara çağırılıyor. Bu bizler için büyük gurur kaynağıdır. Spor Kulübümüzün Yıldız Takımının 7 sporcusu yarınki turnuvada mücadele edecek. Başarılı olan sporcularımızın turnuvadan iyi derecelerle ayrılacağına inanıyoruz. Tüm sporsever halkımızı yarınki müsabakaları izlemek üzere davet ediyoruz" dedi. Düzenlenen turnuvanın müsabakaları, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 11.00'den 18.00'e kadar devam edecek.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:10
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