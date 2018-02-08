Güreş müsabakaları başlıyor
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Bartın'da düzenlenecek olan Yıldızlar Grekoromen Grup Şampiyonası bugün başlıyor.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:10
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Oğuzhan, Arsenal'i istiyor!
Toplam 4
Yorum
Muhammed gönderin hepsini; yazıkları olsun bu takım ismail köybaşı ve andreas beck le bile şampiyon oldu.
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Fenerbahçe, Bamberg'i konuk ediyor
Toplam 1
Yorum
fenerli basketboldaki başarımız tartışılmaz udoh ve bogdonovici ne kadar arasakta alınan oyuncular kaliteli zamanla dahaiyi olucaz darısıfutboldainş
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Toplam 7
Yorum
UZMAN HAKEM HAKEM GEREKTİĞİ ZAMAN KIRMIZISINI VERİRSE BEŞİKTAŞIN NE O GOLÜNÜ NEDE PENALTISINI KONUŞMAYIZ KONUŞMAZDIK. ÖNCE PEPEYİ ATSIN SONRA KONUŞURUZ
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