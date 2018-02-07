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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ABD'ye gitti

    <a href="/index/taha-akgul?id=b7607569-dcd2-4381-a953-79daec52bae3" class="" rel="tag">Taha Akgül</a> ABD'ye gitti

    Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi , ABD'li sporcu Kyle Snyder ile kamp yapmak için bu ülkeye gitti.

    Antrenman partneri problemini çözmek için Ankara'dan, ABD'ye giden Taha, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, Snyder'ın da kendisi gibi olimpiyat şampiyonu güreşçi olduğuna dikkati çekti.

    Taha, kamp davetinin ABD'li güreşçiden geldiğini dile getirerek, "Biz de bu davete icabet ediyoruz. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri. Kendisi çok heyecanlı. Snyder, 'dünyanın en iyi ağır sıkletiyle antrenman yapacağım' diye paylaşımda bulundu. Bu çok ilgi gördü." diye konuştu.

    Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Taha, "Ohio eyaletinde 15 gün kamp yapacağız. Daha sonra Küba'da turnuvaya katılacağız. Kampın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmayacağım." ifadelerini kullandı.

    Milli güreşçiyle ABD'ye giden antrenör Abdullah Çakmar ise kampın verimli geçeceğini düşündüklerini belirtti.

    Yedek sporcu olarak Hüseyin Gündüz'ü de ABD'ye götürdüklerini söyleyen Çakmar, "Taha partner problemi yaşadığı için doğru sporcunun Snyder olduğunu düşündük. ABD güreşi bize uygun. Çünkü kondisyona, güce dayalı stile sahipler. Taha'nın başarısı için ne gerekiyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:49
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