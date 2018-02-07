Taha Akgül ABD'ye gitti
Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, ABD'li sporcu Kyle Snyder ile kamp yapmak için bu ülkeye gitti.
Antrenman partneri problemini çözmek için Ankara'dan, ABD'ye giden Taha, yolculuk öncesi yaptığı açıklamada, Snyder'ın da kendisi gibi olimpiyat şampiyonu güreşçi olduğuna dikkati çekti.
Taha, kamp davetinin ABD'li güreşçiden geldiğini dile getirerek, "Biz de bu davete icabet ediyoruz. Dünyanın en iyi güreşçilerinden biri. Kendisi çok heyecanlı. Snyder, 'dünyanın en iyi ağır sıkletiyle antrenman yapacağım' diye paylaşımda bulundu. Bu çok ilgi gördü." diye konuştu.
Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Taha, "Ohio eyaletinde 15 gün kamp yapacağız. Daha sonra Küba'da turnuvaya katılacağız. Kampın faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ABD'de iyi ağır sıkletler var. Sadece Snyder ile çalışmayacağım." ifadelerini kullandı.
Milli güreşçiyle ABD'ye giden antrenör Abdullah Çakmar ise kampın verimli geçeceğini düşündüklerini belirtti.
Yedek sporcu olarak Hüseyin Gündüz'ü de ABD'ye götürdüklerini söyleyen Çakmar, "Taha partner problemi yaşadığı için doğru sporcunun Snyder olduğunu düşündük. ABD güreşi bize uygun. Çünkü kondisyona, güce dayalı stile sahipler. Taha'nın başarısı için ne gerekiyorsa yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Arda F.Bahçe şanssızlığını kıracak mı?
Toplam 4
Yorum
ARTİST-EMRE İŞBİRLİĞİ İYİLERİ TAKİP EDECEĞİNE GS YA KÖTÜLÜK EDENİ TAKİP ETTİN YANINA GİTTİN EMRE NİN
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Hakem kabusu!
Toplam 10
Yorum
ged 61 adaleti dağıtmak ve hak yememek için cesur,yürekli ve şerefli olmak gerekir...
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Aboubakar paylaşılamıyor!
Toplam 4
Yorum
taraftar Beşiktaş finansal fair play yüzünden alamadı o ara Cenk satılabilseydi ve Abubakarı alabilseydik süper olurdu ama denk gelmedi işte.
Taha Akgül ABD'ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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