CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’e destek

    Mehmetçik’e destek
    Tarihi Kırkpınar 'nin ağası, Ahmet Çetin, Afrin'de Zeytin Dalı operasyonunu yapan 'e destek çağrısında bulundu. "Çetin, "Cuma günü saat 11.00'de Selimiye Camii Meydanı'nda binlerce insanla askerlik şubesine yürüyüşe geçeceğiz. Gelirken herkes yanında bir atkı, bir eldiven, bir çorap getirecek. Yaklaşık 20 tırlık bir destek giyisileri yollayıp evlatlarımıza manevi destekle 'yanınızdayız' diyeceğiz.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmetçik’e destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN