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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    ismi Niğde’de yaşayacak

    Naim Süleymanoğlu ismi Niğde’de yaşayacak

    tarafından Özbelde yanında yapılan spor kompleksine merhum milli sporcu adı verildi.

    Özbelde Mevkii'nde yapılan spor kompleksinin içerisinde kafeterya, suni cim kapalı futbol sahası, suni cim kapalı tenis kordu, açık hava basketbol sahası, çocuk oyun alanı ve açık hava dinlenme alanları yer alıyor.

    Milli sporcu merhum 'nun adının meclis kararıyla verildiği yanında ki alan 4 bin metrekare yüzölçümüne sahip.
    Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimi için spor alanları önemli. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek için spor tesislerinden yararlanmaları ve spor etkinliklerine aktif olarak katılımlarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. olarak sporun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun adını verdiğimiz spor kompleksin 7'den 70'e herkesin hizmetinde olan bir yerdir. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:05
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