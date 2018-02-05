Naim Süleymanoğlu ismi Niğde’de yaşayacak
Niğde Belediyesi tarafından Özbelde Kızıl Elma Parkı yanında yapılan spor kompleksine merhum milli sporcu Naim Süleymanoğlu adı verildi.
Milli sporcu merhum Naim Süleymanoğlu'nun adının meclis kararıyla verildiği Kızıl Elma Parkı yanında ki alan 4 bin metrekare yüzölçümüne sahip.
Belediye Başkanı Rifat Özkan; "Gençlerimizin, çocuklarımızın gelişimi için spor alanları önemli. Gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek için spor tesislerinden yararlanmaları ve spor etkinliklerine aktif olarak katılımlarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Niğde Belediyesi olarak sporun ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu'nun adını verdiğimiz spor kompleksin 7'den 70'e herkesin hizmetinde olan bir yerdir. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:05
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Fenerbahçe için kritik haftalar başlıyor
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Yorum
zafer fb kesinlikle philip max yada alex telliesi kiralaması lazım. sol bekler hasan ve ismail bitik olumsuz.
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2.1 milyon € çöpe gitti
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Yorum
BY_AVARE arkadaş nasıl bir sakatlık bu adamın ayağı kırılsa şimdiye iyileşip oynamaya başladıydı.
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Emre hakkında olay iddia! Alacağı ceza...
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Yorum
engin bu cezanın kararını tff bir hafta sonra versin.. kim ne diyebilir ? konuyu değerlendirme fırsatımız ve vaktimiz olmadı densin
Naim Süleymanoğlu ismi Niğde’de yaşayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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