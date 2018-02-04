Güreşte 6 madalya
Hırvatistan'da gerçekleştirilen Golden Grand Prix'de Türk güreşçiler 6 madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de grekoromen stilde düzenlenen turnuvada Türk Milli Takımı 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.
Milliler ayrıca, topladığı 136 puanla takım halinde birinciliği elde etti. Takım sıralamasında 134 puanla Macaristan ikinci, 114 puanla Belarus da üçüncü basamakta yer aldı.
Turnuvada, 55 kiloda Doğuş Ayazcı altın, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Yunus Özel, 130 kiloda Ramazan Sarı gümüş, 55 kiloda Müslüm Alınlı, 67 kiloda da Volkan Çakıl bronz madalyayı boynuna taktı.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:09
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Yönetim istifa
Toplam 6
Yorum
aziz Azız git artık tekrar aday olma takıma zarar veriyorsun
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 14
Yorum
mahmut hocanın suçu yok yönetim ardında durmuyor,transfer yapmıo ucuzuna kaçıoisonuç bu
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Yönetim istifa
Toplam 6
Yorum
Recep Duymaç FB güzel futbol oynadı ah o da ne böyle hatalar olmaz kendi kalene gol at kendi kalene orta yap SnAziz Bey lütfenbırakın Ali KoçBaşkan olsun
Güreşte 6 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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